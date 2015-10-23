В Україні збережеться переважно похмура і дощова погода

08:15, 23 жовтня 2015
Суспільство
195 0

Сьогодні, 23 жовтня, в Україні збережеться переважно похмура і дощова погода. Без опадів і з проясненнями буде тільки в центральній і південній частинах країни.

wallpaper-photo.ru

Про це повідомляє Гідрометцентр. Температура вдень від +8 до +15.

Читайте такожВ Україні різко похолоднішає

Зокрема, в східних областях очікується температура від +8 до +10 і дощ, місцями сильний, в центральних від +8 до +10, у південних - від +9 до +15, у західних - від +8 до +10, у північних -  від +8 до +10.

У Києві очікується дощ, температура від +8 до +10.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter