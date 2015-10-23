В Україні збережеться переважно похмура і дощова погода
08:15, 23 жовтня 2015Суспільство
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Сьогодні, 23 жовтня, в Україні збережеться переважно похмура і дощова погода. Без опадів і з проясненнями буде тільки в центральній і південній частинах країни.
В Києві буде хмарно і дощитиме / wallpaper-photo.ru
Про це повідомляє Гідрометцентр. Температура вдень від +8 до +15.
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Зокрема, в східних областях очікується температура від +8 до +10 і дощ, місцями сильний, в центральних від +8 до +10, у південних - від +9 до +15, у західних - від +8 до +10, у північних - від +8 до +10.
У Києві очікується дощ, температура від +8 до +10.
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