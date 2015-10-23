На Чернігівщині число жертв трагедії з інкасаторською машиною зросло до трьох – МВС

Про це повідомляє прес-служба МВС у Чернігівській області.

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За даними міліції, мікроавтобус "Фольксваген" служби інкасації одного з банків сьогодні вдень рухався зі столиці до м. Чернігова.

"Коли до місця призначення залишалося близько 30 км, з автомобілем сталася надзвичайна подія, обставини якої мають бути встановлені в ході подальшого розслідування", - зазначили у міліції.

Відомо, що мікроавтобус відхилився від маршруту та згорів. Рештки автомобіля були виявлені за сотню метрів від автошляху Київ–Чернігів. У салоні знаходилися три тіла інкасаторів.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні прес-служба "ПриватБанку" повідомила, що у Чернігівській області у результаті нападу на інкасаторську машину банку загинули два співробітники.

"ПриватБанк" призначив нагороду у розмірі 1 млн грн за допомогу у затриманні злочинців, які вчинили напад на інкасаторів. Винагороду буде виплачено за "інформацію, яка сприятиме розкриттю розбійного нападу та затриманню злочинців". Інформацію можна повідомити за телефоном безкоштовної лінії 3700.

У банку висловили співчуття рідним співробітників, які загинули під час нападу, і пообіцяли надати їм матеріальну допомогу.