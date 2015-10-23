В Одесі автомобіль патрульної поліції збив жінку на регульованому перехресті (відео)

В Одесі патрульне авто поліції збило жінку, повідомили в прес-службі МВС.

"Екіпаж патрульної поліції Одеси на службовому автомобілі доставляв на медичний огляд водія автомобіля, який перед цим скоїв ДТП з постраждалими. Патрульний автомобіль рухався по вул. Балківській з включеним червоним проблисковим маячком. У цей момент на перехрестя вул. Балківській з вул. Дальницька виїхав автомобіль, який зіткнувся зі службовим авто поліції, вдаривши його в бік. Від удару автомобіль поліцейських за інерцією продовжив рух і збив жінку, яка перетинала вулицю по діагоналі поза пішохідного переходу", - йдеться в повідомленні.

Читайте такожНова поліція може вийти на вулиці Івано-Франківська вже в січні

Постраждалу доставили в лікарню. Серед співробітників поліції і громадян, які перебували в іншому автомобілі, постраждалих немає. На даний момент на місці ДТП працюють правоохоронці.

Як повідомляє "Одеський паблік" з посиланням на очевидців, співробітники поліції здійснили наїзд на жінку на регульованому пішохідному переході.

За їх словами, поліцейські рухалися на червоний сигнал світлофора. Співробітники поліції, у свою чергу, заявили, що поспішали на виклик, тому проігнорували правила дорожнього руху, а також додали, що рухалися з включеною сиреною. Проте очевидці запевняють, що правоохоронці рухалися без сирени.