У Миколаївській області на дільниці міліція виявила гроші та порожні конверти

Про це повідомила начальник УМВС в Миколаївській області Ольга Передеренко, передає "112 Україна".

Читайте такожВ Одесі вже зафіксували понад 10 випадків фотографування бюлетенів

"В міліцію був здійснений дзвінок від члена виборчої комісії про те, що на території дільниці знаходиться підозрілий пакет. Приїхала міліція і з'ясувала, що в пакеті - гроші і порожні конверти. Ми з'ясували, що пакет належить керівникові виборчої комісії. Вона пояснила, що гроші їй принесли, щоб вона розрахувалася з працівниками, оскільки вона є заступником директора однієї з фірм", - повідомили в МВС.

Ольга Передеренко додала, що пояснити наявність порожніх конвертів голова комісії не змогла.

За її словами, зараз правоохоронці з'ясовують подробиці цього інциденту.