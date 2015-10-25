У Львові учасникам "каруселі" на виборчій дільниці обіцяли 300 гривень - ОПОРА

Як повідомили УНІАН у прес-службі патрульної поліції Львова, на виборчу дільницю на вулиці Патона, де одним із кандидатів було виявлено «карусель», викликали поліцію.

Встановлено, що член ДВК від одного з кандидатів на посаду міського голови видавав бюлетені невстановленим особам. На місці працюють слідчі.

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За інформацією львівського представництва громадської мережі ОПОРА, інформація про «карусель» на ДВК 461910 по вул. Патона, 7 (11 округ до Львівської міської ради) підтвердилася.

Виборці з інших округів підходили з паспортом зі спеціальною позначкою «П» до конкретного члена дільничної комісії, який видавав особам бюлетені.

Як інформує ОПОРА, учасникам «каруселі» обіцяли 300 грн у разі, якщо вони отримають бюлетень, зроблять позначку у потрібному місці, зафіксують «волевиявлення» та вкинуть бюлетень у скриньку.

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Також, за даними прес-служби поліції Львова, у Львові на вул. Героїв Крут, 27 люди затримали особу, яка фотографувала свій бюлетень, і викликали поліцейський патруль.

«На цій дільниці вже зафіксований п‘ятий студент з одного і того ж вишу. Усі вони ставили і фотографували позначку за одну і ту ж партію. Всі ці п’ять бюлетенів анульовано виборчою комісією», - інформує прес-служба поліції.