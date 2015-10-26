На Луганщині зафіксували більше 50 повідомлень про порушення виборчого процесу

Співробітники Головного управління Міністерства внутрішніх справ у Луганській області за вчорашні добу, 25 жовтня, зафіксували 59 повідомлень про порушення виборчого процесу.

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Як йдеться в повідомленні прес-служби ГУМВС у Луганській області, станом на 09.00 понеділка, в регіоні зареєстровано 59 повідомлень, пов'язаних із виборчим процесом: Сєверодонецький міськвідділ міліції - 36 повідомлень, Сватівський райвідділ - 8, Лисичанський міськвідділ - 5, Троїцький райвідділ - 3, Кремінський райвідділ - 1, Рубіжанський міськвідділ - 3, Старобільський райвідділ - 2 і Новоайдарський райвідділ міліції – 1 повідомлення.