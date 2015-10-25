У мережі з'явилася інтерактивна карта порушень на виборах у Дніпропетровську
15:19, 25 жовтня 2015Політика
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Інтерактивна карта порушень виборчого процесу була запропонована штабом одного з кандидатів на посаду міського голови Дніпропетровська.
Численні спостерігачі фіксуватимуть порушення ходу виборчого процесу в день голосування і процесу підрахунку голосів комісіями, відзначаючи всі проблемні ділянки в інтерактивному режимі на карті за допомогою спеціального сервісу «Карта порушень».
Ознайомитися з картою може будь-хто, що має доступ до мережі Інтернет.
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