У мережі з'явилася інтерактивна карта порушень на виборах у Дніпропетровську

Численні спостерігачі фіксуватимуть порушення ходу виборчого процесу в день голосування і процесу підрахунку голосів комісіями, відзначаючи всі проблемні ділянки в інтерактивному режимі на карті за допомогою спеціального сервісу «Карта порушень».

Ознайомитися з картою може будь-хто, що має доступ до мережі Інтернет.