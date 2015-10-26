У Чернівцях на вступ до патрульної поліції подали заявки понад 4 тисячі осіб

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив під час прес-конференції куратор створення поліції в області, народний депутат України Мустафа Найєм.

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За його словами, серед кандидатів понад 1,4 тис. заяв надійшло від дівчат (34%).

Більшість кандидатів мають вищу освіту: їхня частка становить 60% від загальної кількості. Також більшість кандидатів мають водійські права - 80%. Частка кандидатів з числа чинних міліціонерів становить всього 7%.

Відбір кандидатів розпочнуть з тестів загальних навичок. Це буде перший етап відбору, який розпочнеться 30 жовтня.

Щодня інструктори перевірятимуть близько 400 людей. Перший етап у Чернівцях планують завершити протягом 10 днів від його початку.

Як повідомляв УНІАН, 3 жовтня у Чернівцях розпочався набір до нової патрульної поліції, що завершився сьогодні, 26 жовтня. До нової патрульної служби обласного центру наберуть 340 людей. На вулиці Чернівців нові патрульні поліцейські вийдуть у лютому-березні наступного року.