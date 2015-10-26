У Чернівцях на вступ до патрульної поліції подали заявки понад 4 тисячі осіб
Чернівці. 26 жовтня. УНІАН. У Чернівцях завершився набір бажаючих вступити до лав нової патрульної поліції обласного центру. Станом на 26 жовтня, заяви подали 4,4 тис. осіб.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив під час прес-конференції куратор створення поліції в області, народний депутат України Мустафа Найєм.
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За його словами, серед кандидатів понад 1,4 тис. заяв надійшло від дівчат (34%).
Більшість кандидатів мають вищу освіту: їхня частка становить 60% від загальної кількості. Також більшість кандидатів мають водійські права - 80%. Частка кандидатів з числа чинних міліціонерів становить всього 7%.
Відбір кандидатів розпочнуть з тестів загальних навичок. Це буде перший етап відбору, який розпочнеться 30 жовтня.
Щодня інструктори перевірятимуть близько 400 людей. Перший етап у Чернівцях планують завершити протягом 10 днів від його початку.
Як повідомляв УНІАН, 3 жовтня у Чернівцях розпочався набір до нової патрульної поліції, що завершився сьогодні, 26 жовтня. До нової патрульної служби обласного центру наберуть 340 людей. На вулиці Чернівців нові патрульні поліцейські вийдуть у лютому-березні наступного року.