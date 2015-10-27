Через вибух на шахті "Краснолиманська" загинув рятувальник, двох важко поранено
На шахті "Краснолиманська" (Родинське, Донецька область) за два дні сталося два вибухи метану, один рятівник загинув.
Про це йдеться у повідомленні прес-служби ГУМВС України в Донецькій області.
Міліція зазначає, що це вже другий вибух метану за два дні на цій шахті.
"Відучора там працювали співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій, які боролися з пожежею, яка виникла від першого вибуху. Повторний вибух уніс життя одного працівника, двоє отримали тілесні ушкодження", - сказано у повідомленні.
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Повідомлення про те, що у вентиляційному ходку тієї ж лави, що й учора, стався вибух, надійшло до міліції від диспетчера шахти близько 19:15.
Бригада ДСНС локалізувала пожежу, яка виникла під час вчорашнього вибуху. Тоді постраждалих не було.
Наразі шахту зупинено. На місце події направлена слідчо-оперативна група Красноармійського міськвідділу міліції.