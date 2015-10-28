РФ на третину скоротила зарплати своїх військових на Донбасі – розвідка

Про це повідомляє Головне управління зовнішньої розвідки України.

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"Міністерством оборони Росії прийнято рішення зменшити розмір грошового забезпечення особового складу частин та з’єднань 1 і 2 АК на 30-40%", - йдеться у повідомленні.

У прес-службі додали, що у зв’язку із цим значно знизилась "мотивація" сепаратистів до служби в російських окупаційних військах: "27 жовтня ц.р. до 100 військовослужбовців 4 окремої мотострілецької бригади 2 АК подали рапорти на звільнення. Відмічаються масові випадки дезертирства".

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Нагадаємо, що докази присутності російських військових та найманців на території Донбасу публікувалися неодноразово, попри це РФ продовжує заперечувати цей факт. Крім того, повідомлялося, що бойовиків на Донбасі активно агітують їхати в Сирію, навіть розповсюджують серед них спеціальну агітаційну літературу.