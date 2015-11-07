На Вінничині за отримання хабара затримано начальника райвідділу міліції

У Вінницькій області співробітники Служби безпеки України затримали на хабарі в розмірі 15 тисяч гривень начальника районного відділу міліції.

Про це сьогодні повідомила прес-служба СБУ.

"Підполковник міліції отримав 15 тисяч гривень від місцевого мешканця за непритягнення до кримінальної відповідальності за крадіжку", - сказано в повідомленні СБУ.

Зараз тривають оперативно-слідчі дії.

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Як повідомляв УНІАН, в Одесі вчора була затримана професор вузу під час отримання хабара у розмірі 3 тисяч доларів. Викладач Одеської національної академії харчових технологій вимагала у студента-іноземця 10 тисяч доларів за вирішення питання щодо його вступу в аспірантуру.