РФ припиняє фінансування "податкової інспекції" "ДНР"
Російська Федерація припиняє фінансування "податкової інспекції" так званої "Донецької народної республіки" з 12 грудня.
Про це повідомляє громадська організація "Оборона Маріуполя" у Facebook.
Як повідомляється, в листопаді цього року представники угрупування, що називає себе "податкова інспекція" "ДНР" відвідали "на дому" приватних підприємців окупованого Донецька і зажадали терміново заплатити "податки" для наповнення бюджету "республіки".
"Такий поспіх терористи мотивували тим, що з 12 грудня РФ припиняє фінансування цього псевдодержавного органу", - йдеться в повідомленні.
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Разом з тим, повідомляється, що бойовики попередили, що до осіб, що не встигли заплатити "податки" до 20 листопада будуть застосовані карні санкції, аж до "націоналізації" їх підприємств.
Росія кидає «ДНР»В листопаді цього року представники угрупування, що називає себе «податкова інспекція ДНР» відвідали «н...Posted by Оборона Маріуполя on 10 листопада 2015 р.