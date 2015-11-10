РФ припиняє фінансування "податкової інспекції" "ДНР"

Про це повідомляє громадська організація "Оборона Маріуполя" у Facebook.

Як повідомляється, в листопаді цього року представники угрупування, що називає себе "податкова інспекція" "ДНР" відвідали "на дому" приватних підприємців окупованого Донецька і зажадали терміново заплатити "податки" для наповнення бюджету "республіки".

"Такий поспіх терористи мотивували тим, що з 12 грудня РФ припиняє фінансування цього псевдодержавного органу", - йдеться в повідомленні.

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Разом з тим, повідомляється, що бойовики попередили, що до осіб, що не встигли заплатити "податки" до 20 листопада будуть застосовані карні санкції, аж до "націоналізації" їх підприємств.