Чубаров: Росія штучно заселяє окупований Крим росіянами

Про це заявив голова Меджлісу кримськотатарського народу, народний депутат України Рефат Чубаров під час спілкування з журналістами у ВР.

«Російська федерація проводить політику штучного заселення Криму. З одного боку, вона буде витісняти те населення, яке вона вважає нелояльним. В першу чергу, кримських татар, які залишаються вірними Україні, а також тих, хто не приймає окупацію. З іншого боку, під різними приводами буде збільшувати населення материка», - зазначив він.

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За словами Чубарова, так вже відбувається в правоохоронних, каральних органах, слідчих комітетах, ФСБ, прокуратурі, судах.

«Вони привезли тисячі працівників цих структур з родинами», – зауважив народний депутат.

«Зараз вже на офіційному рівні обговорюється питання, що в Криму не вистачає 10 тисяч управлінських кадрів. Отже, окупанти штучно змінюють демографічний, етнічний і релігійний склад території, яку вони окупували», – наголосив голова Меджлісу кримськотатарського народу.