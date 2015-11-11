У поліції вимагають ввести кримінальну відповідальність за наркотичне сп'яніння

Керівник департаменту Національної поліції України пропонує встановити карне переслідування за наркотичне сп'яніння.

Таку заяву зробив на своїй сторінці у Facebook глава нового департаменту по боротьбі з наркозлочинністю при Національної поліції України Ілля Ківа.

"Перша вимога - це відновлення кримінальної відповідальності за наркотичне сп'яніння! Приймаючи наркотики, людина вбиває можливість народжувати повноцінне потомство! Заздалегідь прирікаючи своїх майбутніх дітей до фізичних і психічних страждань - це злочин і ось це аморально!" - заявив він.

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Разом з тим, зазначимо, що така позиція розходиться з думкою більшості світових і українських експертів у сфері наркополітики, визнали, що репресивні методи боротьби зі споживачами наркотиків, які потрапили у залежність неефективні, і призводять до зворотного ефекту - зростання кримінальних злочинів, в тому числі в силових органах, сплесків поширення інфекції ВІЛ/СНІД та дискримінації наркоспоживачів, що позбавляє їх права на лікування.

Так, члени Глобальної комісії ООН з питань наркополітики виступають з критикою репресивних заходів і криміналізації людей за вживання наркотиків: "Політичні діячі та громадські фігури повинні знайти в собі мужність визнати, що стратегії боротьби з наркотиками на основі силових засобів не можуть вирішити цю проблему, і тому є численні переконливі докази".

"Кримінальне переслідування за вживання і зберігання наркотиків не призвело до істотного зниження їх поширення. У той же час через небезпеку опинитися у в'язниці наркоспоживачі бояться звертатися за лікуванням і вдаються до високоризикованих практик, таких як небезпечні ін'єкції. Боротьба з рядовими споживачами наркотиків відволікає правоохоронні органи від зупинення серйозних злочинів, розтрачує державні ресурси, а для мільйонів людей, воно обертається довгостроковими негативними наслідками, пов'язаними з судимістю", - йдеться в останній доповіді за 2014 рік Глобальної комісії ООН з питань наркополітики, серед авторів якого авторитетні світові експерти в даній галузі, такі як колишній Генеральний Секретар ООН Кофі Аннан, колишні президенти Мексики, Колумбії, Бразилії.

Неурядові організації, що працюють в Україні так само неодноразово відзначали негативні наслідки переслідування і дискримінації наркозалежних, закликаючи владу країни до забезпечення їх правовою допомогою.

"В Україні люди, які є залежними від наркотиків, не мають доступу до визнаних світом стратегій лікування і профілактики ВІЛ/СНІД через ставлення до них з боку правоохоронних органів, як до злочинців. Переслідування наркозалежних людей заганяє їх у глухий кут. Через це вони бояться звертатися до медичних закладів або правоохоронних органів, опиняються поза контролем та професійної допомоги, що призводить тільки до зростання ін'єкційної наркоманії, поширенню епідемії ВІЛ/СНІД і робить неможливою ефективну боротьбу з нею"- заявляли представники Інституту відкритого суспільства та Міжнародного фонду "Відродження", які понад 10 років працюють з проблемою профілактики та лікування ВІЛ/СНІД.

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Варто відзначити, що дана вимога Іллі Ківи викликала різку критику з боку користувачів соціальних мереж, в тому числі і професійного характеру.

Нагадаємо, Ілля Ківа був призначений міністром МВС Арсеном Аваковим на посаду глави новоствореного Бюро протидії наркозлочинності в структурі Національної поліції України в кінці жовтня 2015 року. Наказом міністра МВС Іллі Ківі було достроково присвоєно звання спочатку підполковника, а потім полковника.