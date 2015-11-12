Британський журналіст назвав "головний момент" теорії російської пропаганди

Про це він розповів в інтерв'ю Новому времени.

"Коли в кадрі з'являється ведуча, то вона починає сюжет в дусі класичної пропаганди, мовляв, наші хлопці поїхали, їх проводжали дружини, і поїхали вони на війну. А далі починаються якісь довгі формулювання, які емоційно не чіпляють. Довгі фрази не можуть надихнути", - зазначив публіцист.

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За його словами, така ж проблема була в американців після трагедії 11 вересня, коли почалася війна з терором.

"Тоді солдати в Афганістані або Іраку не розуміли, що саме вони там робили. Кожен придумував свій сенс. Головний момент російської теорії інформаційно-психологічної війни в тому, що можна почати війну, не декларуючи. Це ставить пропагандистів противника в глухий кут, що погано позначається на мобілізації. З'являється дуже дивне відчуття, яке я випробував, наприклад, в Одесі чи в Харкові, що війна є для одних людей, а для інших її немає. Є відчуття, що когось це зачепило, стало їх життям, а для когось залишилося чужою проблемою. Немає моменту справжнього національного єднання", - сказав Померанцев.

У той же час, за словами британського журналіста, це не вина України, це наслідок сучасного способу ведення війни.

Повне інтерв'ю читайте у випуску журналу Новое время від 13 листопада.