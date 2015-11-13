У Краматорську покажуть фільм для глухих

У Краматорську покажуть фільм для глухих "Гидке каченя".

Організаторами показу виступили міська організація УТОГ, центр громадських ініціатив "Ми разом" при партнерській підтримці центральної міської бібліотеки, передає 6264. Читайте такожУ Краматорську реконструюють центральну площу Режисер фільму "Гидке каченя", автор сценарію і актори - люди з обмеженими фізичними можливостями, глухі. Перегляд кінофільму відбудеться 16 і 21 листопада о 12.00 за адресою – центральна міська публічна бібліотека, вул. Гв. Кантемирівців. Здійснюватиметься сурдопереклад фільму.

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