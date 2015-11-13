У Краматорську покажуть фільм для глухих
14:05, 13 листопада 2015Суспільство
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У Краматорську покажуть фільм для глухих "Гидке каченя".
Здійснюватиметься сурдопереклад фільму / prof.eduprof.ru
Організаторами показу виступили міська організація УТОГ, центр громадських ініціатив "Ми разом" при партнерській підтримці центральної міської бібліотеки, передає 6264.
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Режисер фільму "Гидке каченя", автор сценарію і актори - люди з обмеженими фізичними можливостями, глухі.
Перегляд кінофільму відбудеться 16 і 21 листопада о 12.00 за адресою – центральна міська публічна бібліотека, вул. Гв. Кантемирівців.
Здійснюватиметься сурдопереклад фільму.
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