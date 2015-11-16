"Не хотів воювати на Донбасі": ФСБ заявила про затримання на кордоні з Кримом українського військового-дезертира
На кордоні з Кримом біля пропускного пункту "Перекоп" близько Красноперекопська 5 листопада Федеральна служба безпеки заарештувала українського військового.
Про це повідомляє Крыминформ.
В Прикордонному управлінні ФСБ заявляють, що військовослужбовець був нетверезий і зі слідами побоїв, документів при собі не мав, але заявляє, що служить в 28-ї Миколаївській окремій механізованій бригаді Збройних сил України.
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З розташування частини він пішов нібито 2 листопада після конфлікту з офіцером своєї бригади. Причиною конфлікту, стверджують в прикордонуправління, стало небажання військового їхати на Донбас. Після цього він залізничними коліями дійшов до Криму.
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За версією російських прикордонників, українські військові нібито вирішили поспілкуватися з російськими морськими піхотинцями по інший бік озера Сиваш.
Пізніше стало відомо, що викрадених військовослужбовців повернули Україні.