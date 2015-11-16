"Не хотів воювати на Донбасі": ФСБ заявила про затримання на кордоні з Кримом українського військового-дезертира

Про це повідомляє Крыминформ.

В Прикордонному управлінні ФСБ заявляють, що військовослужбовець був нетверезий і зі слідами побоїв, документів при собі не мав, але заявляє, що служить в 28-ї Миколаївській окремій механізованій бригаді Збройних сил України.

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З розташування частини він пішов нібито 2 листопада після конфлікту з офіцером своєї бригади. Причиною конфлікту, стверджують в прикордонуправління, стало небажання військового їхати на Донбас. Після цього він залізничними коліями дійшов до Криму.

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Як повідомляв УНІАН, раніше російської ДРГ на кордоні з Кримом було викрадено 39-річний Костянин Мекшун з Миколаєва, 20-річний Олександр Орленко з Кіровоградщини і його одноліток Олександр Юров із Запоріжжя. Всі вони служать у 79-ї аеромобільній бригаді.

За версією російських прикордонників, українські військові нібито вирішили поспілкуватися з російськими морськими піхотинцями по інший бік озера Сиваш.

Пізніше стало відомо, що викрадених військовослужбовців повернули Україні.