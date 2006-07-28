Цього року не планується підвищувати ціни на газ

Цього року ціни на газ для всіх категорій споживачів в Україні підвищувати не планується.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова Національної комісії регулювання електроенергетики Валерій КАЛЬЧЕНКО сьогодні в ході урядової «гарячій лінії».

За його словами, зокрема, в побутових споживачів існуюча на сьогодні гранична ціна в 414 грн. за 1 тис. куб. м, майже співпадає з економічно обгрунтованою, за розрахунками НКРЕ, - 424 грн. за 1 тис. куб. м.

«Тому питання щодо побутових споживачів майже вирішено, переживе наша газовидобувна промисловість до кінця року цю різницю в 10 грн. Тому по побутових споживачах немає сьогодні ніякої потреби говорити про необхідність підвищувати тарифи на природний газ», - сказав В.КАЛЬЧЕНКО.

Щодо трьох інших категорій споживачів, він зазначив, що ціна на газ залежить від ціни газу, що імпортується, і якщо вона залишиться до кінця року незмінною, то підвищувати її немає необхідності.

За словами В.КАЛЬЧЕНКА промисловість на сьогодні оплачує 100% вартості газу, а теплокомуненерго - 96%, тобто «немає необхідності говорити про підвищення». В той же час, бюджетні організації оплачують на сьогодні тільки 80% від економічно обгрунтованої вартості газу, проте це незначна категорія споживачів, сказав він, додавши, що «не питання підняти ціну для них на цих 20%, що не вистачає, з 1 січня 2007 р.».

У той же час, голова комісії зазначив, що «якщо ціна газу, що імпортується, змінюватиметься - тоді все переглядатиметься».

Нагадаємо, раніше В.КАЛЬЧЕНКО заявляв, що ціну на газ для населення цього року більше не планується підвищувати.