Крим може забезпечити себе електроенергією в кращому разі на 50%

Про це повідомив "перший віце-прем'єр" окупаційного уряду Криму Михайло Шеремет, передає ТАСС.

"У нас потреба сьогодні - 1200 мегават. На сьогоднішній момент, із усіма джерелами живлення, у нас є близько 600 мегават. Це при найсприятливіших умовах", - сказав він.

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Шеремет також додав, що всі медичні установи окупованого півострова підключені до резервних джерел живлення.

"Всі лікарні відзвітували, що дизель-генератори запустили та всі необхідні заходи лікарні виконують у повному обсязі", - сказав він.

Раніше УНІАН повідомляв, що всі населені пункти анексованого Криму залишилися без електрики, яке надходить на півострів з території України по чотирьох лініях. Факт відключення електроенергії підтвердили також в регіональному управлінні МНС.