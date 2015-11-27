Прикордонники показали відео допиту затриманих у Луганській області російських військових

Відповідний відеозапис оприлюднила Держприкордонслужба України на своєму YouTube.

Варто зазначити, що військові РФ стверджують, що вони потрапили на територію України випадково, потім їх затримали.

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Крім того, один з військових, відповідаючи на питання, чи проходив він службу у Луганській чи Донецькій областях, відповів "Ні".

Повідомляється, що один з них був командиром відділення у званні молодшого сержанта, другий - розвідником-навідником у званні сержанта.

Як повідомляв УНІАН, 26 листопада прикордонники Луганського загону в районі пункту пропуску "Мілове" затримали за незаконний перетин державного кордону двох громадян Росії, одягнених у військову форму з розпізнавальними знаками внутрішніх військ РФ.

Незабаром у РФ підтвердили їхнє затримання і зазначили, що військовослужбовці опинилися по той бік кордону "ненавмисно, без злого умислу і без зброї, навіть не знаючи, що опинилися за кордоном, просто вийшовши з вагону".

Потім стало відомо, що військовослужбовців внутрішніх військ МВС РФ передали російським прикордонникам.