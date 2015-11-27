Прокуратура звернеться до США по допомогу в отриманні важливих даних щодо вбивства Бузини

Прокуратурою Києва в рамках розслідування вбивства українського журналіста Олеся Бузини ініційовано міжнародне правове доручення до компетентних органів США про отримання відомостей від адміністрації соціальної мережі Facebook.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Києва, про це поінформував начальник відділу столичної прокуратури Олександр Машков.

За його словами, запитувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні за фактом убивства Бузини.

З метою дотримання встановлених процедур міжнародного співробітництва у кримінальних провадженнях за клопотанням прокурора місцевим судом прийнято відповідне рішення, яке разом з іншими документами буде направлено до компетентних органів США.

Як повідомляв УНІАН, Бузину застрелили 16 квітня на вулиці Дегтярівській у Києві поблизу будинку, де він мешкав.

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За підозрою у його вбивстві були затримані двоє киян – Андрій Медведько і Денис Поліщук. Вони утримуються під вартою.

18 листопада Печерський райсуд Києва задовольнив клопотання прокуратури про надання дозволу на тимчасовий доступ до акаунтів у Facebook підозрюваних у вбивстві Бузини.

«Службовим особам адміністрації соціальної мережі www.facebook.com надати тимчасовий доступ до речей і документів особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні, або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі дії у кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора, та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі копії документів», - зазначається в рішенні суду, оприлюдненому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Суд визнав строк дії ухвали - тривалістю в 1 місяць, який обраховуватиметься з дня постановлення ухвали суддею.