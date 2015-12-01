У РФ від сьогодні почали діяти санкції проти громадян України за порушення міграційних правил

Як передає кореспондент УНІАН, таким чином, Федеральна міграційна служба РФ повертається до законодавчих норм, що були до російського вторгнення в Україну. Виняток залишається для громадян України, які проживають на окупованому Донбасі.

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Російське законодавство передбачає для порушників автоматичну заборону на в'їзд терміном від 3 років.

«Термін тимчасового перебування в Російській Федерації громадянина України не може перевищувати 90 діб сумарно впродовж кожного періоду в 180 діб», - наголошують у ФМС Росії.

Для продовження терміну тимчасового перебування громадянинові України необхідно звернутися до територіального підрозділу ФМС Росії за місцем його перебування з паспортом і міграційною картою. Термін тимчасового перебування може бути продовжено у наступних випадках: видано дозвіл на тимчасове проживання; прийнято заяву й інші документи, необхідні для отримання дозволу на тимчасове проживання; прийнято заяву про видачу повідомлення про можливість прийому в громадянство РФ; територіальним органом ФМС Росії прийнято клопотання роботодавця або замовника робіт (послуг) про залучення громадянина України до трудової діяльності як висококваліфікованого спеціаліста.

Підставою для продовження терміну перебування на території РФ також є навчання в країні, подача клопотання про визнання біженцем на території РФ; подача заяви про надання тимчасового проживання, а також у разі отримання патенту або продовження терміну дії патенту.

«У разі порушення міграційного законодавства Російської Федерації іноземними громадянами передбачено декілька процедур висилки: адміністративне видворення, депортація, реадмісія», - пояснюють в ФМС.

Як повідомляв УНІАН, 22 липня керівник Федеральної міграційної служби Росії Костянтин Ромодановський на прес-конференції повідомив, що громадянам України з 1 листопада може бути закрито в'їзд до РФ на 3 роки в разі неотримання дозвільних документів, винятки залишаться тільки для жителів південно-східних регіонів Донецької і Луганської областей України.

«Ми ніколи не говорили, що скоротимо термін преференцій (за умовами перебування в РФ) для громадян, які вимушено залишили певні проблемні території - південно-східні регіони Донецької і Луганської областей України. Для цієї категорії преференції буде збережено», - сказав Ромодановський.

За його словами, для інших категорій громадян України після 1 серпня правила перебування в Росії буде змінено.

«1 серпня ми запускаємо 120-добовий механізм (закінчується 1 грудня – УНІАН) визначення свого правового чи трудового статусу. Якщо громадянин України отримує патент (на здійснення трудової діяльності - УНІАН), отримує дозвіл на тимчасове проживання чи якийсь інший статус - жодних проблем не буде», - сказав Ромодановський.

«Але якщо громадянин України після 1 серпня перебуває у «тіні», ніяк себе не проявляє - можливо де працює без оформлення документів... То в даному випадку через 120 діб після 1 серпня з моменту його виїзду йому буде закрито в'їзд на три роки», - наголосив він.

За даними ФМС, на сьогодні в РФ перебуває 2,642 млн громадян України, з них 1,038 млн залишили східні області України через бойові дії.

Станом на 31 січня 2014 року ФМС РФ заборонила в'їзд до Росії майже 28 тисячам громадян України за порушення російського законодавства.