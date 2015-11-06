У Москві заснували фонд, який допомагатиме біженцям, бойовикам і дезертирам повертатися в Україну

Як передає кореспондент УНІАН, за інформацією організаторів, причиною створення Фонду стала жорсткість міграційних правил для громадян України на території РФ з 1 листопада 2015 року.

"Фонд створюється для того, щоб співвітчизники, які виїхали з України, і до нього звернулися, змогли отримати своєчасну юридичну, правову та іншу допомогу і підтримку, а в разі порушення їх прав не залишилися без уваги російської держави, ЗМІ та широкої громадськості", - йдеться у зверненні фонду.

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Крім цього Фонд націлено на допомогу в організованому і добровільному виїзді громадян України з Росії без застосування додаткових обмежувальних санкцій у разі несвоєчасного оформлення необхідних документів.

Як зазначив один з організаторів Фонду Валентин Халецький, крім бажаючих повернутися в Україну є велика кількість людей, яким загрожує кримінальне переслідування за участь у боях проти Збройних сил України на боці РФ, а також осіб, які переховуються на території РФ від мобілізації.

"Є категорія людей, яким не бажано їхати в Україну. Мені у ФМС один чиновник сказав, а чому вони не можуть виїхати до Казахстану або Зімбабве, де їх не будуть переслідувати. Однак це вимагає додаткових витрат, це лише до Європи магічним способом потрапляють тисячі людей. У нашому випадку у людей навряд чи є такі кошти", - сказав Халецький.

При цьому він зазначив, що міграційні правила для громадян України з непідконтрольних українській власті частин Донецької та Луганської областей не змінилися, але на боці бойовиків воюють особи і з інших областей України. Фонд має намір створити кол-центр для швидкого реагування на виниклі проблеми співвітчизників.

Як повідомляв УНІАН, 30 жовтня МЗС РФ нагадав, що з 1 по 30 листопада громадяни України, які перебувають на території Російської Федерації понад три місяці, зобов'язані визначити свій статус і отримати відповідні дозвільні документи у підрозділах ФМС.

22 липня 2015 року очільник Федеральної міграційної служби Росії Костянтин Ромодановський заявив, що громадянам України з 1 листопада може бути закрито в'їзд до РФ на три роки у разі неотримання дозвільних документів, за винятком жителів лише Донецької і Луганської областей.

За даними ФМС, на сьогодні у РФ перебуває 2,642 млн громадян України, з них 1,038 млн залишили східні області України через бойові дії.

Станом на 31 січня 2014 року ФМС РФ заборонила в'їзд до Росії майже 28 тис. громадян України за порушення російського законодавства.