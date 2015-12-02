МЗС рекомендує українцям утриматись від поїздок в Бангладеш
Міністерство закордонних справ (МЗС) у зв'язку із зростанням рівня терористичної загрози у Бангладеш, а також неодноразовими випадками збройних нападів на іноземців рекомендує громадянам України утриматися від поїздок до цієї країни.
Про це повідомили УНІАН у Департаменті політики і комунікацій Міністерства закордонних справ України.
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Громадянам, які перебувають у Бангладеші, рекомендується виявляти підвищену увагу та обережність, постійно стежити за новинами і рекомендаціями місцевих органів влади, уникати місць масового скупчення людей, не брати участі у демонстраціях та акціях протесту, обмежити пересування вночі і використання місцевого громадського автотранспорту.
У випадках нагальної необхідності відвідання Бангладеш громадянам України варто інформувати про це Посольство України в Індії із зазначенням місць можливого перебування та можливостей оперативного зв'язку (номери телефонів, електронних адрес тощо).
У разі потрапляння в надзвичайну ситуацію, загрози життю або здоров'ю громадянам України слід невідкладно звертатися до посольства України в Індії за телефоном: +918826297218 або на цілодобову "гарячу лінію" МЗС України: +38-044-238-16-57.