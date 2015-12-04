Крим та Придністров’я: Порошенко розповів про потенційно небезпечні напрямки, які прикривають ЗСУ

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив президент України Петро Порошенко сьогодні під час виступу у Центральному будинку офіцерів Збройних сил України з нагоди 24-ї річниці ЗСУ.

Читайте такожЦього року до підрозділів ЗСУ надійшло понад 1,7 тисячі одиниць військової техніки та озброєння – Міноборони

«Ми збільшили реальну, а не паперову чисельність ЗСУ, створили угрупування військ, які забезпечують прикриття всіх потенційно небезпечних оперативних напрямків, в тому числі і з боку тимчасово окупованого Криму та невизнаного Придністров’я», - підкреслив він.

Нагадаємо, напередодні Державна прикордонна служба України повідомила про передислокацію російських військ в окупованому Криму.

Раніше в РНБО повідомляли, що Російська Федерація терміново посилює своє наступальне угруповання на окупованій частині північного Криму.