Крим та Придністров’я: Порошенко розповів про потенційно небезпечні напрямки, які прикривають ЗСУ
Угрупування військ України прикриває усі потенційно небезпечні оперативні напрямки з боку Росії, в тому числі з боку Криму та Придністров’я.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив президент України Петро Порошенко сьогодні під час виступу у Центральному будинку офіцерів Збройних сил України з нагоди 24-ї річниці ЗСУ.
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«Ми збільшили реальну, а не паперову чисельність ЗСУ, створили угрупування військ, які забезпечують прикриття всіх потенційно небезпечних оперативних напрямків, в тому числі і з боку тимчасово окупованого Криму та невизнаного Придністров’я», - підкреслив він.
Нагадаємо, напередодні Державна прикордонна служба України повідомила про передислокацію російських військ в окупованому Криму.
Раніше в РНБО повідомляли, що Російська Федерація терміново посилює своє наступальне угруповання на окупованій частині північного Криму.