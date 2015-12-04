Кримські окупанти розповіли про терміни НС на півострові

"Після запуску другої нитки енергомосту, яка дасть ще додатково 235 мегават", - сказав "глава" Криму Сергій Аксьонов, відповідаючи на запитання журналіста про можливість скасування режиму НС на півострові, повідомляє ТАСС.

За словами Аксьонова, орієнтовні терміни запуску другої черги за графіком - 20-22 грудня.

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"Нам потрібно чітко цю електроенергію розподілити таким чином, щоб вирішувати одночасно потреби жителів в теплі, світлі, воді та, з іншого боку, забезпечити в денний час роботу як мінімум всіх підприємств, які платять податки... дають робочі місця. Такий графік зараз формується", - підкреслив він.

Як повідомляв УНІАН раніше, Аксьонов пообіцяв, що енергоблокада окупованого Криму "скоро закінчиться"