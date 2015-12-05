Телеканал 1+1 вітає рішення Кононенка вийти з тіні - заява

«Студія 1+1» з цікавістю ознайомилася з прес-релізом, поширеним Блоком Петра Порошенка, який містить висловлювання депутата Ігоря Кононенка.

Про це йдеться у заяві телеканалу, яке є в розпорядженні УНІАН.

"Ми не можемо не вітати рішення парламентарія перервати мовчання і вийти з інформаційної тіні, в якій він перебував, всіляко уникаючи контактів з журналістами. Разом з тим, «Студія 1+1» щиро сподівається, що з наступного прес-релізу ми дізнаємося не тільки думку пана Кононенко про діяльність нашої телекомпанії, але і його коментарі по суті тих претензій, які із завидною регулярністю висувають йому не тільки політичні опоненти, а й однопартійці", - йдеться в заяві.

У теж час, телеканал відзначає факти маніпуляцій і брехні, які містяться в поширеному Блоком Петра Порошенка прес-релізі.

"Наприклад, «Студія 1+1» ніколи не зверталась за коментарями, як було зазначено в прес-релізі, про нібито причетність пана Кононенка «до тиску правоохоронних органів на добровольця Валентина Манька". Навпаки, запит «Студії 1+1» стосувався звинувачень на адресу пана Кононенка в тиску якраз на правоохоронні органи з метою надання деяких гарантій пану Маньку", - йдеться в повідомленні телеканалу.

Телеканал 1+1 також звертає увагу, що даний прес-реліз є відповіддю на ще одну репліку пана Кононенка, яка наводиться в прес-релізі БПП, а саме про нібито відсутність звернень телеканалу щодо «іншої точки зору під час підготовки матеріалу».

"Повинні повідомити депутату Кононенку про те, що або його оточення не доносить йому повної інформації, або ж констатувати його лукавство. Крім зазначеного запиту на коментарі, «Студія 1+1» надсилає йому звернення із завидною регулярністю, однак вони ніколи не знаходять відповіді", - заявляє телеканал.

Також, зазначається, що журналісти розуміють - коментар в новинах не відобразить весь спектр нюансів, пов'язаних з діяльністю пана Кононенка, тому вони давно і наполегливо пропонують вказаному депутату взяти участь в найбільш відповідній для цього програмі - ток-шоу «Право на владу». Тільки за останній час пан Кононенко отримав кілька запрошень від її авторів, а саме 17.09.2015, 15.10.2015, 22.10.2015, 29.10.2015 і кожне з них залишив без відповіді.

"Більш того, в програмі, яка вийшла в ефір 19.11.2015 року, лідер фракції БПП Юрій Луценко саме на наше прохання у прямому ефірі звернувся по телефону до пана Кононенко з проханням взяти участь у програмі «Право на владу». Однак, зазначений парламентарій проігнорував прохання навіть свого однопартійця", - наголошують на телеканалі.

Незважаючи на цей факт, «Студія 1+1» вже 20.11.2015 у 16:43 направила депутату Кононенку повторний запит, але 25.11.2016 отримала відмову. З відео, на якому зафіксований факт чергового запрошення пана Кононенка у прямому ефірі, можна ознайомитися нижче (див. 01:51:00).

"Однак, не можемо не визнати, що одного разу ми, як ніколи раніше, були близькі до отримання коментаря Ігоря Кононенко. Це відбулося наступного дня після засідання фракції БПП, на якому, за інформацією Української правди, на його адресу пролунали звинувачення з боку однопартійців, а депутат, у свою чергу, нібито назвав себе «жертвою ТСН»", - заявляють журналісти 1+1.

Телеканал нагадує, що 24.11.2015 пан Кононенко особисто відмовив журналісту ТСН в коментарях на цю тему, що зафіксовано на відео.

Такі офіційні заяви пана Кононенка, "Студія 1+1" розцінює виключно як тиск провладної партії та використання методів та інструментів часів правління Януковича.