У Нафтогазі нагадали Газпрому та ЗМІ, хто на ринку монополіст

НАК «Нафтогаз України» заявляє, що поширення будь-яких заяв щодо формування ціни на природний газ на внутрішньому ринку України є провокаційним і завдає шкоди діловій репутації НАК «Нафтогаз України» та її контрагентам (зокрема, ТОВ «Газпром збут Україна»), має на меті дестабілізувати діяльність газової галузі і несе пряму загрозу енергетичній безпеці України.

Про це УНІАН повідомили в прес-центрі НАК «Нафтогаз України».

(Нагадаємо, в сьогоднішньому номері газети “Коммерсант-Украина” повідомлялося, що "Дочка" російського "Газпрому" "Газпром збут Україна" почала свою експансію на українському роздрібному ринку газу. Вчора (2 червня) вона оголосила про підписання договорів з 30 найбільшими українськими споживачами газу. Працювати з "Газпромом" вигідніше, оскільки він продає паливо на 35 дол. дешевше, ніж НАК "Нафтогаз України").

У повідомленні НАК підкреслюється, що на сьогодні повністю відсутні передумови і можливість виникнення конкурентних відносин між НАК «Нафтогаз України» та іншими газовими трейдерами, які працюють на території України.

НАК «Нафтогаз України» ще раз нагадує, що згідно з домовленостями президентів України і Росії і Указу Президента України від 14.02.08 №122/2008 «Про рішення РНБО від 1.02.08 «Про заходи щодо стабілізації фінансового стану НАК «Нафтогаз України» і ситуації на ринку природного газу», компанія є монопольним постачальником імпортного газу на території України.

Компанія зазначає, що всі контрагенти НАК «Нафтогаз України», зокрема й ТОВ «Газпром збут Україна», одержують ресурс згідно з балансом газу, затвердженим Кабінетом міністрів України. Формування ціни для кінцевого споживача і контрагентів здійснюється відповідно до нормативних актів Кабінету міністрів України і Міністерства палива та енергетики України.

Ціна природного газу для промислових споживачів не може перевищувати 934,7 грн./тис. куб. м без урахування ПДВ, цільової надбавки і транспортного тарифу. Зазначені платежі мають фіксовану ставку і оплачуються відповідно до чинного законодавства.

Як повідомлялося в сьогоднішньому номері газети “Коммерсант-Украина”, у зв`язку з більш дешевою ціною на газ з боку "Газпрому збут Україна", «НАК тепер може розраховувати хіба що на поставки дрібним споживачам через мережу власних трейдерів, упевнені експерти”. Газета також пише: "Газпром збут Україна" пропонує більш вигідні умови поставок. Компанія продає газ по 290 дол. за тисячу кубометрів, тоді як "Нафтогаз" – по 325 дол. за тисячу кубометрів, розповів гендиректор ММК ім. Ілліча Володимир БОЙКО. "При цьому у «Нафтогаза» ціна постійно зростає", - додав він. Так, з 1 травня НАК "Нафтогаз України" підвищила ціну на газ для промислових споживачів на 10%, а з червня вона збільшилася ще на 3% і досягла 1476,71 грн. за тисячу кубометрів (див. вид. від 13 травня)”

(УНІАН: якщо рахувати за курсом НБУ 5,05 грн. за долар, то названа ціна 1476,7 грн. за тисячу кубометрів газу становить в перерахунку 292 долари, якщо за новим курсом 4,85 грн./дол., то ціна становить 304 долари за тисячу кубів).