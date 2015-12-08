Чоловік намагався пронести пістолет на борт літака в аеропорту "Бориспіль" (фото)

Про це повідомляє Бориспільський ВП ГУНП в Київській області.

Пістолет був знайдений співробітниками аеропорту в ручній поклажі 35-річного жителя Києва.

Зі слів пасажира, зброю він знайшов і забув викласти з ручної поклажі.

"Правоохоронці вилучили небезпечну знахідку та направили на експертизу. В даний час вирішується питання про оголошення підозри затриманому. Правоохоронці з'ясовують наміри застосування вилученої зброї", - повідомляють в поліції.

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За фактом незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами відкрито кримінальне провадження за ст. 263 Кримінального кодексу України.

Наразі триває досудове розслідування.