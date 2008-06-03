Ющенко зустрівся з новими суддями КС

Президент Віктор ЮЩЕНКО провів зустріч з суддями Конституційного суду України Юрієм БАУЛІНИМ, Юрієм НІКІТІНИМ та Сергієм ВДОВИЧЕНКОМ, які сьогодні склали присягу в парламенті.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Президента України.

“Конституційний суд відновлює свою боєздатність. Дуже важливо, щоб будь-який суддя Конституційного суду не належав до жодного партійного прапору. Чесний, аполітичний, некорумпований суддя - це той суддя, який потрібен сьогодні Конституційному суду”, - сказав В.ЮЩЕНКО.

Глава держави додав, що тільки відстоюючи національний інтерес, Конституційний суд матиме статус найвищого органу конституційної юрисдикції. Саме таким чином, на його переконання, можна віднайти спосіб встановити стабільність у країні. “Якщо ми не визнаємо конструкцію правопорядку, в основі якої стоїть Конституційний суд, нам буде потрібно через майдани вирішувати все. Я цього не хочу”, - пояснив він.

Вкотре В.ЮЩЕНКО назвав "найбільш якісним" нещодавнє рішення суду, яким визнано неконституційними низку положень закону “Про державний бюджет на 2008 рік та внесення змін до деяких законодавчих актів України”. “Це одне з найбільш якісних рішень Конституційного суду”, - вважає він. За його оцінкою, цим рішенням КС змусив усіх учасників законодавчого процесу усвідомити те, що закони мусять виконуватися у повному обсязі. “Ні в кого не повинно бути права на те, щоб закон застосувати на одну третину чи маніпулювати законодавчим полем”, - підсумував В.ЮЩЕНКО.

Президент висловив подяку всім суддям КС за професійність і мужність при прийнятті цього рішення.

У зустрічі також взяла участь заступник глави Секретаріату Президента України, представник Президента у КС та у ЦВК Марина СТАВНІЙЧУК.