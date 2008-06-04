Починається ярмарок вакансій у банківській сфері

З 4 по 6 червня у Міжнародному виставковому центрі столиці в рамках Восьмої спеціалізованої Конференції «Платіжна картка – 2008» відбудеться Ярмарок вакансій для студентів юридичних, економічних та ІТ-спеціальностей.

Організаторами заходу є Українська міжбанківська асоціація членів платіжних систем ЕМА та компанія Conference House.

Як повідомили УНІАН організатори, під час заходу студентам та молодим спеціалістам будуть представлені перспективні кар`єрні пропозиції у сфері фінансових послуг.

Серед учасників ярмарку: українські банки, зацікавлені у кваліфікованому персоналі; кадрові та рекрутингові агенції; провідні ВНЗ України.

Відвідати ярмарок запрошують і кваліфікованих спеціалістів із вищою освітою та досвідом роботи у банківській сфері, знанням іноземних мов і бажанням реалізувати свої можливості, студентів, зацікавлених у стажуванні в найкращих банках України з подальшим працевлаштуванням.

Ярмарок вакансій проходить за сприяння Студентської ради Києва – органу, що представляє інтереси 300 тис. столичних студентів.

Адреса проведення заходу – Броварський проспект, 15, Міжнародний виставковий центр.

Детальна інформація та реєстрація за телефонами: +3 8(044) 541-18-38 або на сайтах организаторів: www.ema.com.ua и www.ch.kiev.ua.