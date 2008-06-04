Варіант «спочатку НАТО - потім ЄС» в Україні не спрацює - експерт

Варіант "Спочатку НАТО - потім ЄС", який виявився успішним для Польщі, Чехії та Угорщини, не спрацює в Україні. Таку думку висловив голова комітету парламентської співпраці ЄС-Україна, голова фракції румунських соціал-демократів у Європарламенті Адріан Северин в інтерв`ю бельгійському виданню ЕurActiv.

Адріан Северин нещодавно повернувся з чергової поїздки до Києва, і судячи з його коментарів, політик не схильний оцінювати стан політичних справ в українській столиці із надмірним оптимізмом. За його словами, українські можновладці досі занурені у внутрішню боротьбу за владу, не знаючи, що потім з нею робити. Як наслідок – «буксує» конституційна реформа й Україна прогресує повільно. Дуже скептично голова комітету парламентської співпраці ЄС-Україна оцінив шанси нової польсько-шведської ініціативи "Східне партнерство". На його думку, їй "бракує чіткого визначення власних масштабів й шляхів досягнення кінцевого результату". Замість запуску подібних ініціатив, Северин пропонує переглянути засади "непослідовної і заплутаної" Європейської політики сусідства. Крім того, Адріан Северин, підтримуючи ідею набуття Києвом членства у НАТО, впевнений, що приєднання до Альянсу не передуватиме вступу до ЄС, як це сталося із західними сусідами України. "Країни Євросоюзу мають зібратися і таки визначитися з тим, чи потрібна їм Україна", - підсумовує Северин.

Німецька хвиля