ЗМІ: В Одесу із зони АТО прибули "Гради" і "Урагани" для посилення берегового захисту (фото, відео)
11:00, 10 грудня 2015Суспільство
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Залізницею до Одеси прибула військова техніка з зони АТО - системи залпового вогню "Ураган" і "Град".
Військова техніка в Одесі / 048.ua
Судячи по зовнішньому вигляду, військова техніка побувала на фронті, пише 048.ua.
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Військова техніка в Одесі / 048.ua
За даними інформаційного ресурсу, машини розмальовані українськими прапорами. Кількість доставленої техніки невідома.
Відзначається, що технікою планують посилити береговий захист Одеси. Очікується, що це не єдина партія бойових машин з фронту.
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