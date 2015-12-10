ЗМІ: В Одесу із зони АТО прибули "Гради" і "Урагани" для посилення берегового захисту (фото, відео)

Залізницею до Одеси прибула військова техніка з зони АТО - системи залпового вогню "Ураган" і "Град".

Судячи по зовнішньому вигляду, військова техніка побувала на фронті, пише 048.ua. Читайте такожПрикордонники і військові патрулюють кордон на вертольотах (відео) За даними інформаційного ресурсу, машини розмальовані українськими прапорами. Кількість доставленої техніки невідома. Відзначається, що технікою планують посилити береговий захист Одеси. Очікується, що це не єдина партія бойових машин з фронту.

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