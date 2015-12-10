Активісти пікетують російське посольство в Києві через репресії в окупованому Криму (фото)
15:26, 10 грудня 2015Суспільство
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Члени Меджлісу кримськотатарського народу, правозахисники і переселенці пікетують посольство Росії в Києві.
Вони протестують проти утиску прав людини в окупованому Криму, передає "Українська правда" з посиланням на слова активістів.
Мітинг приурочений до Дня прав людини, який відзначається у четвер.
Як відомо, з часу анексії Криму Росією значна кількість кримськотатарських і проукраїнських активістів були ув'язнені або були змушені залишити півострів.
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Нагадаємо, вчора в ООН заявили, що в окупованому Криму жителі продовжують зазнавати суттєвих обмежень їхніх прав у зв'язку із застосуванням обмежувальних правових норм, накладених на них Російською Федерацією.
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