Активісти пікетують російське посольство в Києві через репресії в окупованому Криму (фото)

Вони протестують проти утиску прав людини в окупованому Криму, передає "Українська правда" з посиланням на слова активістів.

Мітинг приурочений до Дня прав людини, який відзначається у четвер.

Як відомо, з часу анексії Криму Росією значна кількість кримськотатарських і проукраїнських активістів були ув'язнені або були змушені залишити півострів.

Читайте такожМеджліс: турецькій делегації розповіли про арешти, викрадання і допити в Криму

Нагадаємо, вчора в ООН заявили, що в окупованому Криму жителі продовжують зазнавати суттєвих обмежень їхніх прав у зв'язку із застосуванням обмежувальних правових норм, накладених на них Російською Федерацією.