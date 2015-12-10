У Києві продаються торти з "ЛНР" (фото)

У магазині на Бесарабській площі в Києві можна купити торти з окупованого Луганська.

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Про це повідомляє Еспресо.TV із посиланням на соціальні мережі.

Упаковка торта, що називається "Луганський", нічим не вирізняється. Проте на етикетці чітко вказано адресу виробника – "Луганська народна республіка", місто Луганськ. Про вартість виробу інформації поки немає.