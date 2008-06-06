Черновецький робить усе можливе, щоб не збирати Київраду?

Депутат Київради від фракції БЮТ Олександр БРИГИНЕЦЬ переконаний, що засідання новообраної столичної ради не скликають через відсутність у цьому органі промерської більшості.

Про це сказано в заяві депутата, переданій УНІАН.

О.БРИГИНЕЦЬ зазначає, що останнє легітимне засідання Київради, на якому розглядали питання життєдіяльності Києва, відбулося ще взимку. Відтоді всі рішення з управління містом приймає одноосібно Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

«Насправді мер робить усе можливе, щоб не збирати Київраду. Зараз реальна причина непрацюючої Київради - відсутність у мера більшості, 61-го голосу. За моєю інформацією, він зібрав поки тільки 57 голосів. І гарячково шукає спосіб купити ще 4», - заявив О.БРИГИНЕЦЬ.

За його словами, у мера відбуваються наради з цього питання, і на одну з них намагалися запросити депутата від БЮТ, але він на зустріч не пішов.

«Поза сумнівом, спроби вести переговори з кожним депутатом окремо – це спроби запропонувати умови, вигідні не для міста й не для фракції, а для однієї конкретної людини. Це не що інше, як спроба сформувати більшість не на фракційному рівні, а з перекуплених депутатів», - переконаний О.БРИГИНЕЦЬ.

Депутат зазначив, що в минулому скликанні і секретар Київради, і керівники 16-ти комісій були підконтрольні Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ.

У нинішній Київраді, за словами О.БРИГИНЦЯ, отримати повний контроль над депутатами Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ не вдається, і тому він разом зі своєю командою «віртуально оточили сесійну залу й заблокували трибуну».

«Побачити це не можна, але міське господарство це дуже відчуває», - сказав О.БРИГИНЕЦЬ.

Тому він закликав команду мера відкинути свої «амбіції й імператорські плани та нарешті перейти від демагогії до справи».

Як повідомляв УНІАН, за підсумками дострокових виборів у Київраду пройшли: Блок Леоніда Черновецького, який представлятимуть 43 депутати, Блок Юлії Тимошенко – 32 депутати, Блок Кличка - 15 депутатів, Блок Литвина – 11 депутатів, Громадський актив Києва – 8 депутатів, Партія регіонів – 6 депутатів, Блок Катеринчука - 5 депутатів.