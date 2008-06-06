У Ющенка готові до "важких переговорів" щодо ціни на газ

Україна готова до переговорів з Росією щодо ціни на газ на 2009 рік.

Про це заявив в інтерв`ю «5 каналу» перший заступник глави Секретаріату Президента України Олександр ШЛАПАК, відповідаючи на запитання щодо сьогоднішньої заяви міністра закордонних справ РФ Сергія ЛАВРОВА про намір удвічі підвищити ціну на блакитне паливо для України в наступному році.

«Українська сторона давно очікує важких переговорів з Росією з приводу ціни на газ на наступний рік, - сказав О.ШЛАПАК. - У принципі, ми готові до таких переговорів».

Він, зокрема, нагадав, що ще восени 2007 року в Москві представники найбільших газових компаній Середньої та Центральної Азії на своєму зібранні говорили про намір суттєво підвищити ціну на газ для України на 2009 рік.

За словами першого заступника глави Секретаріату, в робочих переговорах, які ведуться сьогодні з «Газпромом», обговорюється питання щодо поетапного підвищення ціни на газ для України в обмін на розумну транзитну політику, яку готова запропонувати наша держава. «Тому давайте не будемо поспішати зараз з якимись радикальними висновками. Заяви політиків є заяви політиків, робота конкретно фахівців, я думаю, дасть хороший результат», - сказав О.ШЛАПАК.

Як повідомлялося, сьогодні голова МЗС РФ Сергій ЛАВРОВ після переговорів президентів двох країн, на яких обговорювали проблему постачання газу в Україну, заявив, що ціна на російський газ для України з 1 січня 2009 року збільшиться майже удвічі.

"Ціни на газ центрально-азійських країн, який потрапляє в Україну через територію Росії, з 1 січня 2009 року відповідатимуть європейським цінам, їх розраховуватимуть за стандартними формулами, - сказав С.ЛАВРОВ. - Це рішення обумовлює і перехід на ринкові ціни. Ціна для України через це збільшиться майже вдвічі".

Президент України Віктор ЮЩЕНКО на зустрічі з Президентом РФ Дмитром МЕДВЕДЄВИМ запевнив, що Україна хоче швидше перейти на ринкові ціни на газ. "Така позиція об`єктивна, ми її поділяємо", - сказав у бесіді з журналістами С.ЛАВРОВ.

Сьогодні керівник прес-служби НАК “Нафтогаз України” Валентин ЗЕМЛЯНСЬКИЙ заявив, що НАК розцінює заяву російської сторони про збільшення з 2009 року ціни на газ удвічі як політичну.

Він зазначив, що НАК “Нафтогаз України” і РАО “Газпром” нині перебувають у стані переговорів. За його словами, ціна на газ залежить від низки чинників, зокрема від ставок на зберігання і транзит російського газу територією України.

“Я думаю, що говорити про фінальний вихід на якусь ціну поки рано, і вона (ціна -УНІАН) стане відомою для нас тільки після закінчення переговорів між “Нафтогазом” і “Газпромом”. Поки я розцінював би цю заяву як політичну”, - сказав В.ЗЕМЛЯНСЬКИЙ.

Нагадаємо, 2008 року Україна купує газ за ціною 179,5 дол. за тис. куб. м.