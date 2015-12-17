Завтра в більшості областей України очікується туман і дощі зі снігом

Завтра, 18 грудня, за прогнозами синоптиків, вночі та вранці у південній частині, більшості центральних та східних областей України очікується туман, видимість 200-500 м. Крім того, в західних, північних, Вінницькій, Черкаській, Полтавській та Харківській областях пройде невеликий дощ, вночі місцями з мокрим снігом, повідомляє прес-служба Управління безпеки дорожнього руху.

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ДАІ радить водіям за таких погодних умов бути особливо уважними та обережними при керуванні транспортними засобами: «Обов’язково рухайтеся з увімкненим ближнім світлом фар чи протитуманними ліхтарями. Користуйтеся пасками безпеки, дотримуйтесь безпечної дистанції, не перевищуйте швидкість. Якщо виникає необхідність зупинитися – знижуйте швидкість поступово. А при зупинці обов’язково включайте аварійну світлову сигналізацію».

ДАІ також закликає пішоходів в умовах недостатньої видимості переходити дорогу винятково у встановлених для цього місцях.