Порошенко помилував 12 засуджених

Про це йдеться в указі президента №709/2015, який розміщено на сайті глави держави.

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Зазначається, що були розглянуті клопотання про помилування осіб, засуджених судами України, пропозиції Комісії у питаннях помилування та бралися до уваги ступінь тяжкості вчинених злочинів, строк фактичного відбуття покарання, особу засуджених, їх сімейний стан, поведінку до вчинення злочину і після засудження, відшкодування завданого збитку та усунення заподіяної шкоди. Також до уваги бралася думка органів і установ виконання покарань, спостережних комісій щодо доцільності помилування та інші обставини.

При цьому у документі не вказані прізвища помилуваних осіб.