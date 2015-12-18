Поліцейські з Канади будуть тренувати українських дільничних

Про це повідомляє прес-служба МВС.

"Крім того, зарубіжних партнерів можуть залучити до створення Національної поліцейської академії. Можливість розширення співробітництва з Канадою у реформуванні правоохоронної системи України обговорювалася під час візиту голови Національної поліції України", - йдеться в повідомленні.

Деканоїдзе зазначила, що у правоохоронних структур України і Канади багато напрямків співробітництва, починаючи від оснащення для патрульних поліцейських і розширення канадської тренувальної місії на дільничних, і закінчуючи створенням Національної поліцейської академії.

Вона повідомила, що звернулася до канадських партнерів із запитом про збільшення кількості канадських інструкторів, а також про продовження терміну їх перебування в Україні.

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"Я сподіваюся, що наше співробітництво з Канадою буде поглиблюватися", - зазначила Деканоїдзе, додавши, що керівництво канадської поліції запрошено в Україну для здійснення оціночної місії.

Нагадаємо, 17 грудня посол Канади в Україні Роман Ващук передав патрульній поліції України сертифікат на 1 359 комплектів уніформи для патрульних поліцейських і 1 420 персональних відеокамер.