Турчинов: є надія, що багатьом гірникам вдалося врятуватися

Є надія, що багатьом гірникам шахти імені Карла Маркса вдалося врятуватися, заявив перший віце-прем`єр-міністр, керівник урядової комісії з розслідування причин аварії на шахті Олександр ТУРЧИНОВ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на брифінгу на шахті імені Карла Маркса у Єнакієвому Донецької області.

“Були спроби спуску рятувальників через вантажний відсік, і під час цього спуску, який пройшов невдало, було чутно людські голоси, тому в нас є надія, що багатьом шахтарям все ж таки вдалося врятуватися”, - сказав О.ТУРЧИНОВ.

Він наголосив, що, за інформацією керівництва шахти, з п`ятниці, 6 червня, роботи на шахті з видобутку вугілля були припинені і під землею велись лише ремонтні роботи.

Але, сказав О.ТУРЧИНОВ, ця інформація уточнюватиметься, і головне питання - що послужило детонатором вибуху.

На даний момент вентиляція у шахті працює, газ CO відсутній, отже, пожежі під землею немає, метан - до 1%, тобто в нормі, сказав перший віце-прем`єр.

Тому, за його словами, головною задачею залишається розчистити шахтні стволи від пошкоджень і спуститися у шахту для порятунку гірників.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні о 5.00 на шахті імені Карла Маркса стався вибух. За даними МНС, постраждали 5 робітників, які перебували на поверхні шахті над стволом з підйому людей №2.

Пожежу надшахтної будівлі було ліквідовано о 6.35. Внаслідок вибуху на шахті пошкоджено ствол №2 і телефонний підземний зв`язок, порушено комунікації, пошкоджено устаткування у двох стволах. Постраждалих госпіталізовано. Залишається невідомою доля 37 шахтарів, які перебували під землею.