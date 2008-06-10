Одна з найкрасивіших жінок світу стала мамою (фото)

Відома голлівудська актриса і одна з найкрасивіших жінок світу Джесіка Альба стала матір`ю. 27-річна Джесіка ("Місто гріхів", "Фантастична четвірка") народила дівчинку. Новонароджена здорова і вже одержала ім`я - Онор Мері. Про це повідомив представник актриси Бред Кафареллі.

Альба одружена з режисером Кешом Ворреном. Вони познайомилися в 2005 році на зйомках фільму "Фантастична четвірка" і в грудні минулого року оголосили про заручни.

Незважаючи на гучну славу, Джесіка і Кеш зіграли 20 травня весілля без звичайних для зірок Голлівуду помпезності і шуму. Так, що навіть брат нареченої дізнався про подію тільки від репортерів.

Актриса порівняно стрімко злетіла на кінематографічний Олімп. Вона зіграла ролі в стрічці "Загублений табір" (1994), серіалі "Темний ангел (2000-2002 рр.), "Місто гріхів (2005), "Фантастична четвірка" (2005) і її двох продовженнях.

Альба неодноразово очолювала рейтинги найкрасивіших в світі представниць жіночої статі, зокрема список ста найсексуальніших жінок світу 2007 року, за версією спеціалізованого журналу FHM.

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