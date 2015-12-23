Астроном підтвердила у суді алібі Савченко, визначивши за Сонцем справжній час захоплення льотчиці в полон

Про це повідомляє ТСН.

Захист викликав експерта-астронома з Москви Ольгу Возякову, яка за висотою Сонця провела експертизу відео з місця бою.

Мова йде про записи, які датовані на флешці 16 червня.

За результатами дослідження, реальний час зйомки - 17 червня 2014 року о 8:36 ранку за київським часом. Решта були зроблені в той же день о 8:39, 9:38 за київським часом. Возякова також зазначила, що середня оцінка часу помилки - плюс-мінус 15 хвилин.

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На думку захисту, це доводить, що Савченко була взята в полон задовго до того, як загинули російські журналісти ВГТРК, в причетності до загибелі яких звинувачують українку. До того ж сьогодні вперше приїхав український адвокат Олександр Плахотнюк, відомий захистом Юрія Луценка, який вимагає, щоб суд долучив до справи експертизу білінгу телефонів Надії Савченко.

Так це робиться. По тінях дивимося час зйомки, по різниці часу створення файлів дізнаємося, коли Надя потрапила в полон pic.twitter.com/4CZfzNTUOK — Ilya Novikov (@vertiporokh) December 23, 2015

Зазначимо, на засіданні була присутня мати Савченко, сестра і консули ще в дорозі. З адвокатів тільки Ілля Новіков, Фейгіна та Полозова не буде.

Як повідомляв УНІАН, російський суд продовжив арешт Савченко до 16 квітня 2016 року.

Раніше Путін заявив, що можливий обмін полоненими повинен бути рівноцінним.