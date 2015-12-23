На Харківщині бойовика "ЛНР" посадили на три роки

Про це повідомили УНІАН у відділі зв’язків із громадськістю та ЗМІ прокуратури Харківської області з посиланням на начальника відділу прокуратури області Павла Угровецького.

За його відомостями, під час слідства було встановлено, що чоловік, активний прибічник ідеї створення так званої "Новоросії", восени поточного року вступив до складу одного з батальйонів незаконних збройних формувань самопроголошеної "ЛНР".

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У складі бандформування він незаконно отримував вогнепальну зброю та брав активну участь у чергуваннях та охороні штабу батальйону на території Луганської області.

Також на території підконтрольної бойовикам "ЛНР" він незаконно придбав вибухівку та боєприпаси, серед яких дві гранати РГД-5 та одна Ф-1 із запалами до них. Придбані заборонені речі під час перетину автомобілем російсько-українського кордону він приховав від митників на пункті пропуску "Гоптівка" та привіз їх додому - до села Бірки Зміївського району. Частину зброї чоловік зберігав у хаті, а частину – в автомобілі, під підшивкою дверей. Минулого місяця під час проведення обшуку їх було вилучено.

Вчора, 22 грудня, Дергачівський районний суд визнав винним 55-річного мешканця Зміївського району у посяганні на територіальну цілісність і недоторканість України (ч. 1 ст. 110 КК України), незаконному придбанні, носінні і зберіганні вибухових речовин та бойових припасів (ч. 1 ст. 263 КК України) та контрабанді боєприпасів (ч.1. ст.201 КК України). Чоловіка засуджено до 3 років і 2 місяців позбавлення волі.