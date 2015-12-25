ВР підтримала допуск іноземних військових в Україну у 2016 році

За це рішення проголосували 239 із 321 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі, передає кореспондент УНІАН.

Читайте такожПорошенко: співпраця з НАТО - серед першочергових питань зміцнення оборони України

Зокрема, на території України у 2016 році заплановане багатонаціональне навчання з підготовки підрозділів збройних сил.

Район проведення: Міжнародний центр миротворчості та безпеки (с. Старичі, Яворівський район, Львівська обл.), військові частини та полігони Збройних Сил України. Загальна чисельність учасників до 15000 військовослужбовців.

Від Збройних Сил України – до 10000 військовослужбовців з озброєнням і військовою технікою, до 10 літаків та вертольотів. Від Збройних Сил Сполучених Штатів Америки - до 3000 військовослужбовців з озброєнням і військовою технікою, до 6 літаків та вертольотів. Від збройних сил держав-членів НАТО та держав-учасниць Програми “Партнерство заради миру” - до 2000 військовослужбовців з озброєнням і військовою технікою, до 6 літаків та вертольотів.

Строк проведення: до 366 діб, січень - грудень 2016 року.

2.Багатонаціональне навчання “Кленова Арка – 2016”.

Мета навчання - набуття оперативних спроможностей українським компонентом ЛИТПОЛУКРБРИГ. Район проведення: Міжнародний центр миротворчості та безпеки.

Загальна чисельність учасників - до 1200 військовослужбовців. Від Збройних Сил України - до 600 військовослужбовців з озброєнням і військовою технікою. Від Збройних Сил Канади - до 200 військовослужбовців з озброєнням і військовою технікою. Від Збройних Сил Литовської Республіки - до 200 військовослужбовців з озброєнням і військовою технікою. Від Збройних Сил Республіки Польща - до 200 військовослужбовців з озброєнням і військовою технікою.

Строк проведення: до 25 діб, травень - листопад 2016 року.

3.Українсько-американське навчання “Сі Бриз – 2016”.

Мета: відпрацювання взаємодії органів управління міжвидових сил під час планування і проведення міжнародної операції з безпеки на морі.

Читайте такожМіноборони Британії запевнило у готовності розширити співробітництво з оборонним відомством України

Район проведення: акваторія Чорного моря, полігони Збройних Сил України, військові аеродроми “Шкільний” (м. Одеса), “Кульбакіно”

(м. Миколаїв), “Чорнобаївка” (м. Херсон), посадкові майданчики Тендрівської коси (м. Очаків) та острова Первомайський, Міжнародний аеропорт “Одеса”, Одеський морський торговельний порт, морський торговельний порт "Южний" (м. Одеса), військовий порт м. Очаків (Миколаївська обл.).

Загальна чисельність учасників - до 3000 військовослужбовців. Від Збройних Сил України - до 1000 військовослужбовців з озброєнням і військовою технікою, до 9 кораблів, до 8 літаків та вертольотів, до 50 одиниць колісної техніки. Від Державної прикордонної служби України - до 10 кораблів. Від Збройних Сил Сполучених Штатів Америки - до 1000 військовослужбовців з озброєнням і військовою технікою, до 5 кораблів, до 2 підводних човнів, до 6 літаків та вертольотів, до 60 одиниць колісної техніки. Від збройних сил держав-членів НАТО та держав-учасниць Програми “Партнерство заради миру” - до 1000 військовослужбовців з озброєнням і військовою технікою, до 10 кораблів, до 3 підводних човнів, до 6 літаків та вертольотів, до 40 одиниць колісної техніки.

Строк проведення: до 25 діб, червень – жовтень 2016 року.

4. Українсько-американське навчання “Репід Трайдент – 2016”.

Мета: набуття практики в плануванні та проведенні миротворчих операцій у складі багатонаціональних штабів, набуття оперативних спроможностей підрозділів Збройних Сил України.

Район проведення: Міжнародний центр миротворчості та безпеки.

Читайте також"Велике завдання на майбутнє": Дуда заявив, що неприпустимо залишати Україну одну в стані тліючого конфлікту

Загальна чисельність учасників навчання до 3000 військовослужбовців.

Від Збройних Сил України - до 1000 військовослужбовців з озброєнням і військовою технікою.

Від Збройних Сил Сполучених Штатів Америки - до 1000 військовослужбовців з озброєнням і військовою технікою, до 3 літаків, до 6 вертольотів.

Від збройних сил держав-членів НАТО та держав-учасниць Програми “Партнерство заради миру” - до 1000 військовослужбовців з озброєнням і військовою технікою, до 2 літаків, до 4 вертольотів.

Строк проведення: до 25 діб, червень – листопад 2016 року.

В пояснювальній записці зазначається, що фінансові витрати, пов'язані з підготовкою та проведенням багатонаціональних навчань на території України у 2016 році, передбачається здійснити у межах асигнувань за бюджетною програмою 2101020 "Забезпечення діяльності Збройних Сил України та підготовка військ", які передбачається виділити Міністерству оборони у 2016 році.

Для забезпечення проведення навчань планується використати 16 923,8 тис. грн.