Україна надала політичний притулок "злодію в законі" Ленкоранському

Державний комітет України у справах національностей і релігії задовольнив прохання та надав політичний притулок і відповідний статус громадянину Росії Ровшану Рафіку Огли ДЖАНІЄВУ, відомого у кримінальних колах на прізвисько "Ровшан Ленкоранський".

Про це УНІАН повідомило поінформоване джерело у правоохоронних органах.

Як повідомляв УНІАН, 13 лютого 2008 року в Києві співробітники Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю спільно зі столичним УБОЗом під час спецоперації затримали громадянина Російської Федерації Р.ДЖАНІЄВА, 1975 р.н., так званого "злодія в законі", відомого в кримінальному світі за прізвиськом "Ровшан Ленкоранський". Він був оголошений в міжнародний розшук МВС Республіки Азербайджан за скоєння особливо тяжких злочинів. Як запобіжний захід в Азербайджані йому обрано арешт.

До процедури затримання до ГУБОЗ МВС України надійшла інформація про те, що Р.ДЖАНІЄВ прибув до Києва 30 січня з Москви. Через декілька тижнів він був затриманий співробітниками українського ГУБОЗу в порядку статті 106 Кримінально-процесуального кодексу України.