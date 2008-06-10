Порошенко вважає політику Нацбанку небезпечною для економіки

На монетарну складову припадає 33-36% показника інфляції за січень-травень 2008 року.

Про це заявив голова Ради Національного банку України Петро ПОРОШЕНКО журналістам, передає кореспондент УНІАН.

За даними Держкомстату, в Україні з початку цього року (за січень-травень 2008 року до грудня 2007 року) зростання споживчих цін становило 14,6%, за січень-травень 2008 року порівняно з січнем-травнем 2007 року збільшилося на 25,8%.

Як зазначив П.ПОРОШЕНКО, «все ж таки ми стверджуємо, що дві третини інфляції мають не монетарну природу. Тому, подолання інфляції лише монетарними заходами є неможливим, не ефективним і небезпечним для економіки».

Відзначимо, Національний банк України з метою боротьби зі зростанням інфляції проводить жорстку монетарну політику шляхом стерилізації грошової маси. Зокрема, НБУ підвищив вимоги до резервів комерційних банків під кредитні операції. Нацбанк також довгий час не брав участь в торгах на міжбанківському валютному ринку, що стало причиною надмірної пропозиції валюти і браку ресурсів в гривні, що, в свою, чергу привело до зміцнення національної валюти по відношенню до долара США. З 22 травня 2008 року НБУ підвищив офіційний курс гривні до долара США з 5,05 до 4,85 грн/дол.

Голова Ради НБУ також заявив журналістам, що у разі охолоджування економки і зниження темпів економічного зростання до 5%, політика жорсткої монетарної політики має бути Нацбанком послаблена.