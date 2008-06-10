У Дніпропетровську горить торговельно-розважальний центр
19:05, 10 червня 2008Суспільство
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Пожежа виникла в меблевому салоні
Сьогодні близько 14:00 у Дніпропетровську виникла пожежа в торговельно-розважальному центрі “Новий континент” площею 6 тис. кв. метрів, розташованому на Набережній Перемоги.
Як повідомив УНІАН представник обласного управління МНС, пожежа виникла у меблевому магазині-салоні на першому поверсі ТРЦ. Полум’ям були охоплені 150 кв. метрів площі магазину.
На даний момент пожежу локалізовано. Спостерігається сильне задимлення приміщення.
З ТРЦ були евакуйовані 200 осіб.
За попередніми даними, причиною пожежі стало коротке замикання електромережі.
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