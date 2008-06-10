У Дніпропетровську горить торговельно-розважальний центр

Сьогодні близько 14:00 у Дніпропетровську виникла пожежа в торговельно-розважальному центрі “Новий континент” площею 6 тис. кв. метрів, розташованому на Набережній Перемоги.

Як повідомив УНІАН представник обласного управління МНС, пожежа виникла у меблевому магазині-салоні на першому поверсі ТРЦ. Полум’ям були охоплені 150 кв. метрів площі магазину.

На даний момент пожежу локалізовано. Спостерігається сильне задимлення приміщення.

З ТРЦ були евакуйовані 200 осіб.

За попередніми даними, причиною пожежі стало коротке замикання електромережі.