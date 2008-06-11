Міністр подав Тимошенко документи на звільнення начальника "Укрзалізниці"
Давно вже збирався
Міністр транспорту та зв’язку України Йосип ВІНСЬКИЙ направив 10 червня подання до Кабінету Міністрів України на звільнення генерального директора “Укрзалізниці” Василя МЕЛЬНИЧУКА.
Про це повідомили УНІАН у прес-службі МТЗУ.
Очікується, що питання звільнення В.МЕЛЬНИЧУКА з посади генерального директора “Укрзалізниці” буде розглянуто найближчим часом, відзначили у прес-службі.
Про причини звільнення прес-служба МТЗУ не повідомляє.
Як повідомляв УНІАН, 12 травня ц. р. в інтерв’ю газеті “Дело” міністр транспорту і зв`язку Й.ВІНСЬКИЙ повідомив, що має намір порушити питання про відповідність своїй посаді нинішнього керівника "Укрзалізниці" В.МЕЛЬНИЧУКА.
"На жаль, сьогоднішнє керівництво "Укрзалізниці" недостатньо наполегливо реалізує необхідні заходи. Тому я прийняв рішення розглянути питання відповідності своїй посаді нинішнього керівника "Укрзалізниці", - сказав Й.ВІНСЬКИЙ.
За його словами, це питання буде розглянуто незабаром, "після відповідних консультацій із прем`єр-міністром".
Відповідаючи на запитання, хто може бути призначений замість В.МЕЛЬНИЧУКА, Й.ВІНСЬКИЙ порадив почекати. "Давайте спочатку вирішимо, кого звільнити, а потім будемо думати, кого призначити... У мене є ряд гідних кандидатур, що будуть займатися реформуванням галузі", - сказав він.