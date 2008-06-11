Україна продає більше зброї, ніж їй приписує міжнародний рейтинг

Незважаючи на те, що Україна не увійшла до рейтингу найбільших продавців зброї за 2007 рік, усі підприємства української оборонної промисловості стабільно завантажені контрактами. Про це повідомив в інтерв’ю «Німецькій хвилі» директор Центру досліджень армії, конверсії та ринку озброєння Валентин Бадрак.

За підсумками 2007 року, Україна не увійшла до числа головних світових експортерів зброї в рейтингу Стокгольмського інституту досліджень миру. Хоча у попередні роки, завдяки окремим великим контрактам, часом їй доводилося бути серед лідерів. Валентин Бадрак пояснив низький рейтинг України у довіднику СІПРІ зривом кількох перспективних військових експортних угод. Натомість, як сказав експерт, тільки ремонти та модернізація гелікоптерів, авіаційних комплексів і бронетехніки пострадянських зразків, а також інші спеціалізовані послуги українських оборонних підприємств, гарантують їм до двадцяти відсотків виробничого завантаження. Близько половини усієї продукції український ВПК виробляє на замовлення Росії, зазначив Бадрак. Він нагадав, що західні експерти не враховують у своїх рейтингах і контракти на системи подвійного призначення. До них, крім авіатехніки, експерт відніс ще й виведення на орбіту супутників оборонного призначення в інтересах інших країн, а також комерційні запуски космічних апаратів українськими ракетоносіями «Дніпро», які раніше називалися стратегічними ракетами СС-18.